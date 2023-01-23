『[リー] オーバーオール 【公式】 定番 デニムサロペットスカート 子供用 キッズ BLACK 100【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 17時 47分に出品され05月02日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ベーシックで合わせやすい大人気の定番アイテムのオーバーオールスカートです。スナップボタンを採用しているので、お子様にも扱いやすい仕様です。肩ベルトの調節で大きいサイズでも着れる為、長く着用頂けます。シンプルなデザインでシーズンを問わず、カジュアルに着こなせる一枚です。スウェット、パーカーはもちろんタイツなどと合わせて着用するとキッズらしい穿きこなしができます。
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落札価格8510円
931 入札履歴
終了
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