[リー] オーバーオール 【公式】 定番 デニムサロペットスカート 子供用 キッズ BLACK 100【2025年度カレンダ】

商品情報

ベーシックで合わせやすい大人気の定番アイテムのオーバーオールスカートです。スナップボタンを採用しているので、お子様にも扱いやすい仕様です。肩ベルトの調節で大きいサイズでも着れる為、長く着用頂けます。シンプルなデザインでシーズンを問わず、カジュアルに着こなせる一枚です。スウェット、パーカーはもちろんタイツなどと合わせて着用するとキッズらしい穿きこなしができます。