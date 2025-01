DVD/井上芳雄/井上芳雄 by MYSELF SPECIAL ”LIVE” 20th Anniversary Festival! 〜裏切らない芳雄4時間フェス〜 (2DVD+2CD)【新年の贈り物】

商品情報

井上芳雄 (イノウエヨシオ いのうえよしお)

2022年2月16日 発売





DVD:1

1.奇跡の子(モーツァルト!)(第1部)

2.わたしという人間(ルドルフ ザ・ラスト・キス)(第1部)

3.チャリティ(ダディ・ロング・レッグズ)(第1部)

4.この星空(二都物語)(第1部)

5.最後のダンス(エリザベート)(第1部)

6.世界の王(ロミオ&ジュリエット)(第1部)

7.シェリー(ジャージー・ボーイズ)(第1部)

8.夜明けの約束(グレート・ギャツビー)(第1部)

9.ドリーム(音楽座ミュージカル「シャボン玉とんだ宇宙(ソラ)までとんだ」(原作/筒井広志『アルファ・ケンタウリからの客』))(第1部)

10.Jumpinup "by MYSELF"(第2部)

11.とおくから(第2部)

12.星と星のあいだ(第2部)

13.僕こそ音楽(モーツァルト!) with 中川晃教(第2部)

14.私たちは泣かない(マリー・アントワネット) with 田代万里生(第2部)

15.ハ