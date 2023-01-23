『フットジョイ パンツ 裏起毛撥水サーモパンツ メンズ FJ-F22-P02 ブラック XXL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 14時 48分に出品され04月13日 14時 48分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フットジョイ パンツ 裏起毛撥水サーモパンツ メンズ FJ-F22-P02 ブラック XXL
【商品説明】
・ウエスト M:78-82cm L:82-86cm XL:86-90cm XXL:90cm-94cm 裾上げ済み
・メイン素材: レーヨン76％ ナイロン21％ ポリウレタン3％
・原産国 :ベトナム
・素材構成: 76% レーヨン， 21% ナイロン， 3% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 33.70 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8510円
142 入札履歴
終了
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