『フットジョイ パンツ 裏起毛撥水サーモパンツ メンズ FJ-F22-P02 ブラック XXL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 14時 48分に出品され04月13日 14時 48分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フットジョイ パンツ 裏起毛撥水サーモパンツ メンズ FJ-F22-P02 ブラック XXL



【商品説明】

・ウエスト M:78-82cm L:82-86cm XL:86-90cm XXL:90cm-94cm 裾上げ済み

・メイン素材: レーヨン76％ ナイロン21％ ポリウレタン3％

・原産国 :ベトナム

・素材構成: 76% レーヨン， 21% ナイロン， 3% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 23.50 cm

奥行 : 33.70 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。