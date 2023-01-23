『タロットカード 78枚 ウェイト版 タロット占い ソウルカード タロット ホワイト・ダリア Soul Cards WHITE DAHLIA【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 18時 33分に出品され04月10日 18時 33分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タロットカード 78枚 ウェイト版 タロット占い ソウルカード タロット ホワイト・ダリア Soul Cards WHITE DAHLIA



【商品説明】

・カードサイズ：125 × 75[mm]

・ボックスサイズ：H 133 × W 83 × D 39[mm]

・内容：カード 全78種 + 専用日本語版ガイドブック付属

・翻訳：毛塚崇恵

・著者：ソウルカード・タロット



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ タロットカード

78枚

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