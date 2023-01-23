『川西(KAWANISHI) レインウエア エントラント KN-2 ロイヤルブルー 4L #3830【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 56分に出品され03月21日 23時 56分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

川西(KAWANISHI) レインウエア エントラント KN-2 ロイヤルブルー 4L #3830



【商品説明】

・カラー:ロイヤルブルー

・サイズ:4L

・仕様:透湿性、防水、撥水、フードボタン式、裏メッシュ、外ポケット、手首マジック、裾ボタン、収納バッグ

・素材:表地/ナイロン100%(東レエントラント2000K PUコーティング)、裏地/ポリエステル100%

・耐水圧:約10，000mm

・透湿性:10，000g/m2・24hrs



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 24.40 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。