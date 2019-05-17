『ササキ(SASAKI) 体操・新体操 プロテクター 吊り輪用2ツ穴 2 SWP506【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 04時 35分に出品され03月20日 04時 35分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材:牛皮革

サイズ2:17.5-19.0cm

用途:吊り輪用

製造国:スイス