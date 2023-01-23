『【16個セット】温泡Ｋｉｄｓジュース編 12錠x16個セット 返品キャンセル不可品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 22時 08分に出品され03月21日 22時 08分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『【16個セット】温泡Ｋｉｄｓジュース編 12錠x16個セット』バス用品 入浴剤 スキンケア 炭酸タイプ
容量 12個×16個セット
JANコード：4901080588111
成分：【ソーダの香り・オレンジジュースの香り】炭酸水素Na、硫酸Na、コハク酸、炭酸Na、PEG-150、デキストリン、ミネラルオイル、シア脂油、ホホバ種子油、トコフェロール、ケイ酸Ca、ステアリン酸スクロース、香料、（+/-）青1、黄4、橙205、赤102
製造国：日本
製造販売元：アース製薬株式会社
区分：化粧品
広告文責 (有)パルス 048-551-7965
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落札価格8509円
63 入札履歴
終了
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