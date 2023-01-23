『eno(イノー) シングルネスト ハンモック カーキ/オリーブ SH009【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 07時 46分に出品され04月30日 07時 46分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

eno(イノー) シングルネスト ハンモック カーキ/オリーブ SH009



【商品説明】

・アルミニウム製ワイヤーゲート カラビナ

・サイズ:約280cm×137.5cm

・ソフトで通気性がよく乾きやすい

・トリフ?ルインターロッキンク?縫製

・圧縮収納可能なスタッフサック付属

・素材:高靭性 70D ナイロンタフタ

・耐荷重:400ハ?ウンド(約180kg)

・重量:16オンス(約448g)



【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 14.91 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。