『eno(イノー) シングルネスト ハンモック カーキ/オリーブ SH009【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 07時 46分に出品され04月30日 07時 46分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
eno(イノー) シングルネスト ハンモック カーキ/オリーブ SH009
【商品説明】
・アルミニウム製ワイヤーゲート カラビナ
・サイズ:約280cm×137.5cm
・ソフトで通気性がよく乾きやすい
・トリフ?ルインターロッキンク?縫製
・圧縮収納可能なスタッフサック付属
・素材:高靭性 70D ナイロンタフタ
・耐荷重:400ハ?ウンド(約180kg)
・重量:16オンス(約448g)
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 14.91 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8509円
491 入札履歴
終了
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