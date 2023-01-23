『イケヒコ い草ラグ 花ござ カーペット 格子柄 和室 団地間4.5畳 (約255×255）レイクブルー 4350024【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 41分に出品され03月19日 01時 41分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー直送品となります。
い草ラグ 花ござ カーペット 格子柄 シンプル 和室 お手入れ簡単 夏快適さらさら 団地間4.5畳 (約255×255cm）レイクブルー
い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ（粘着シート）での掃除がラクにできます。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着してくれます。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。
表地：い草
洗濯表示：洗えません
サイズ： 団地間4.5畳 255×255cm
厚み：
原産国： 中国
https://ikehiko.com/item/01-4350024.html
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落札価格8509円
550 入札履歴
終了
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