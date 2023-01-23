『エアフィックス 1/48 アメリカ陸軍航空軍 ノースアメリカン P-51D マスタング プラモデル X-5131A【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 19時 59分に出品され04月02日 19時 59分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・成型色 A05131A
・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。
・ 1/48スケール未塗装プラスチック組み立てキット
・ 2種類のアメリカ陸軍デカールが付属
・ エアフィックス・AIRFIX (イギリス)輸入プラモデル
スイート 1/144 零戦52型丙 プラモデルキット 2機入り 14125
¥ 8509
タミヤ 1/32 エアークラフトシリーズ No.04 アメリカ空軍 マクダネル ダグラス F-15C イーグル プラモデル 60304
¥ 8509
アイシーエム ICM 1/48 アメリカ空軍 B-26C-50 インベーダー コリアンウォー プラモデル 48284
¥ 8508
アイシーエム ICM 1/48 アメリカ空軍 B-26C-50 インベーダー コリアンウォー プラモデル 48284
¥ 8508
アイシーエム ICM 1/48 アメリカ空軍 B-26C-50 インベーダー コリアンウォー プラモデル 48284
¥ 8508
ICM 1/48 アメリカ空軍 B-26C-50 インベーダー コリアンウォー プラモデル 48284
¥ 8508
Airline Play Sets Delta
¥ 8508
ホーガン 1/200 A320 アシアナ航空 ランディングギア&スタンド付 完成品
¥ 8508
afx06015?1?: 72エアフィックスNorth b-25?C - 25? Model Building Kit
¥ 8507
マッハ 2 1/72 グラマン TBM-3W アベンジャー
¥ 8506
Daron Hogan USAF C-17 1/200 チャールストン AFB 07-7184 HG60630
¥ 8506
Daron Hogan USAF C-17 1/200 チャールストン AFB 07-7184 HG60630
¥ 8506
メビウスモデル 2001年宇宙の旅 HAL9000 全高約34.9cm (実物大) 1/1スケール プラモデル MOE2001-5
¥ 8505
Azur アズール 運転席シートカバー デュトロ(AIR LOOP) ワイド 700系 (H23/07-) ヘッドレスト一体型 日野 AZU
¥ 8505
Azur アズール 運転席シートカバー デュトロ(AIR LOOP) ワイド 700系 (H23/07-) ヘッドレスト一体型 日野 AZU
¥ 8505
Azur アズール 運転席シートカバー デュトロ(AIR LOOP) ワイド 700系 (H23/07-) ヘッドレスト一体型 日野 AZU
¥ 8505
Azur アズール 運転席シートカバー デュトロ(AIR LOOP) ワイド 700系 (H23/07-) ヘッドレスト一体型 日野 AZU
¥ 8505
プレックス/プラッツ 荒野のコトブキ飛行隊 完全版 隼一型 コトブキ飛行隊 6機セット(キリエ機/エンマ機/ケイト機/レオナ機/ザラ機/チカ
¥ 8505
落札価格8509円
467 入札履歴
終了
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