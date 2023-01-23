『エアフィックス 1/48 アメリカ陸軍航空軍 ノースアメリカン P-51D マスタング プラモデル X-5131A【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 19時 59分に出品され04月02日 19時 59分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・成型色 A05131A

・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。

・ 1/48スケール未塗装プラスチック組み立てキット

・ 2種類のアメリカ陸軍デカールが付属

・ エアフィックス・AIRFIX (イギリス)輸入プラモデル