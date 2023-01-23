『レゴ(leg0) フレンズ ハートレイクシティのぺットデイケアセンター 41718 おもちゃ ブロック プレゼント お人形 ドール 動物 ど【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 00時 41分に出品され05月07日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レゴ(leg0) フレンズ ハートレイクシティのぺットデイケアセンター 41718 おもちゃ ブロック プレゼント お人形 ドール 動物 どうぶつ 女の子 7歳以上
【商品説明】
・お人形 ドール， 動物 どうぶつ が好きな 7歳以上 の 男の子 女の子 におすすめのおもちゃ
・どうぶつ好きのお子さまへ ?レゴフレンズ ハートレイクシティのぺットデイケアセンター(41718)は、 ペットやお友だちと一緒に楽しい時間を過ごせるセットです
・フィギュア8体 ? ミニドールフィギュアフィギュアフィギュア3体、マイクロドール1体、動物のフィギュア4体が付属しています
・創造力が沸き上がる ? ブロッコリー、ニンジン、ペットのおやつ入れ、シャンプー、ブラシ、うんちなど、アクセサリーが満載です
・創造力を育てるプレイセット ? 創造力を刺激するプ
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 47.70 cm
重量 : 1.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8509円
941 入札履歴
終了
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