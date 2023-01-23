『レゴ(leg0) フレンズ ハートレイクシティのぺットデイケアセンター 41718 おもちゃ ブロック プレゼント お人形 ドール 動物 ど【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 00時 41分に出品され05月07日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

レゴ(leg0) フレンズ ハートレイクシティのぺットデイケアセンター 41718 おもちゃ ブロック プレゼント お人形 ドール 動物 どうぶつ 女の子 7歳以上



【商品説明】

・お人形 ドール， 動物 どうぶつ が好きな 7歳以上 の 男の子 女の子 におすすめのおもちゃ

・どうぶつ好きのお子さまへ ?レゴフレンズ ハートレイクシティのぺットデイケアセンター(41718)は、 ペットやお友だちと一緒に楽しい時間を過ごせるセットです

・フィギュア8体 ? ミニドールフィギュアフィギュアフィギュア3体、マイクロドール1体、動物のフィギュア4体が付属しています

・創造力が沸き上がる ? ブロッコリー、ニンジン、ペットのおやつ入れ、シャンプー、ブラシ、うんちなど、アクセサリーが満載です

・創造力を育てるプレイセット ? 創造力を刺激するプ



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 47.70 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。