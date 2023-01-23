『JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 42分に出品され03月16日 05時 42分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01
【商品説明】
・※ブロックや小さな部品などを誤って飲み込む危険性や、付属の専用工具などで怪我をする場合がございます。 小さなお子様の手に届かない場所に保管し、ご使用ください。
・シリーズ：Sculptor（スカルプター） /材質：ABS樹脂、プラスチック
・完成サイズ：約27.9×10.6×47.5cm /ピースサイズ：約6.3×6.3×4.2mm /ブロック数：約1460ピース
・対象年齢：12歳以上
・製造国：中国 / 輸入元：株式会社JEKCA
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 29.50 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01
¥ 8509
LULUFUN ブロックセット 大学 マイクロブロック おもちゃ キャンパス 世界の有名大学 建物 知育玩具 子供 大人 ギフト 誕生日 ク
¥ 8509
レゴ 互換品 モス アイズリー カンティーナ ブロック ミニフィグ クリスマス プレゼント スターウォーズ 75290
¥ 8509
JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01
¥ 8509
JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01
¥ 8509
JEKCA ジェッカブロック ミケねこ 12S-M01 Sculptor ST19CA12-M01
¥ 8509
LULUFUN ブロックセット 大学 マイクロブロック おもちゃ キャンパス 世界の有名大学 建物 知育玩具 子供 大人 ギフト 誕生日 ク
¥ 8509
レゴleg0 シティ 消防訓練 60321 おもちゃ ブロック プレゼント 消防 しょうぼう 男の子 女の子 7歳以上
¥ 8509
Dailyfunn木製スタッキングブロックセット収納クレート大型天然木ブロック＆レーシングビーズ子供幼児のためのおもちゃを学ぶ
¥ 8509
レゴ(leg0) 銀河探検隊 10497 おもちゃ ブロック プレゼント 宇宙 うちゅう 飛行機 ひこうき 男の子 女の子 大人
¥ 8509
レゴ レゴブロック leg0 レゴ 九蛇号 ワンピース 船 互換品 クリスマス プレゼント
¥ 8509
レゴ レゴブロック leg0 レゴサウザンドサニー号ワンピース BIG船 互換品 クリスマス プレゼント
¥ 8509
ロックKry U keeper-12?mini-6?3.25?X 6?WBRKT
¥ 8509
メガブロック(MEGA BLOKS) パウ・パトロール パウっと変形 パウ・パトロール出動セット パウパトローラーとパウステーション ピース
¥ 8509
PLAYMOBIL 70036 Starter Pack Starter Pack Fight for The Treasure of 平行輸入
¥ 8508
リアルな動物オブジェを作れる ブロックおもちゃ 癒しキャラ ナマケモノ 38.8×9.4×高さ33.8cm ネジで固定する丈夫なブロック 大
¥ 8508
リアルな動物オブジェを作れる ブロックおもちゃ 長く愛されている アメリカン ショートヘア 41.3×8.1×高さ28.8cm ネジで固定す
¥ 8508
リアルな動物オブジェを作れる ブロックおもちゃ お散歩している 茶トラ猫さん 41.3×8.1×高さ28.8cm ネジで固定する丈夫なブロッ
¥ 8508
落札価格8509円
633 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！