『olink（オーリンク） 偏光レンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 Olink222BR ブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 45分に出品され03月29日 15時 45分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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olink（オーリンク） 偏光レンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 Olink222BR ブラウン
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【商品名】 olink（オーリンク） 偏光レンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 Olink222BR ブラウン [ Olink222BR ] 【型番】Olink222BR 偏光レンズを採用したスポーツサングラス。日本人の顔にフィットする設計。テンプルをスポーツ用テンプルに交換することでゴーグル仕様になり、ハードなスポーツシーンにも対応。テンプル交換は差し込み式のため、従来から流通しているテンプル交換を回転式で行いモデルより、破損の可能性が減少。 【セット内容】 (1)フレーム本体（ブルーライトレンズ付） (2)スポーツ用テンプル (3)ベルト (4)ゴーグルベルト (5)専用セミハードケース サイズ (本体):幅:145mm×高さ:41mm レンズ横:54cm 丁番間の直線距離:135mm (サイド):長さ:155mm(レンズトップ〜テンプルエンド) (ベルト):最小13.5cm-最長24.5cm（紐のみ） (ストラップ):スポーツ用ストラップ:最小33cm〜最長47cm(紐のみ) 重量:20g ・・・続きは下へ
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落札価格8509円
511 入札履歴
終了
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