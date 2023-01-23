『木和田 豊岡製鞄 木綿屋五三郎（もめんやごさぶろう）サコッシュ（薄いマチのショルダーバッグ）小サイズ 日本製（兵庫県豊岡） MADE IN 豊岡 4979 IN【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 03分に出品され03月31日 14時 03分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カラー】 アイボリー×ネイビー

【素材】（本体）8号帆布（富士金梅?、日本製）

（付属）本革

（内装）葛城帆布

【サイズ】（約）縦20cm×横26cm×マチ3cm、重さ250g

【仕様】

[開閉方法] ファスナー式

[内側] オープンポケット×2

[外側] オープンポケット×1、ホック式ポケット×1

[付属品] ショルダーベルト（着脱可能）

【生産地】

日本製(豊岡製)

【担当者コメント】

鞄の聖地、兵庫県豊岡市の職人により企画構成された今流行中の純日本製サコッシュです。

木綿屋五三郎シリーズで定番化しつつあるツートンカラーの色展開です。

必要最低限の荷物でお出かけの際にとても便利なバッグです。

日本製帆布「富士金梅?」を使用した純日本製商品であります。

前面部分にはホック式ポケット、背面にはオープンポケット、内部にはオープンポケット×2

とポケット類が充実していて物が収納しやすい作りとなっています。【仕様】誕生日 記念 ギフト ラッピング プレゼント

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 木和田

豊岡製鞄

木綿屋五三郎（もめんやごさぶろう）サコッシュ（薄いマチのショルダーバッグ）小サイズ

日本製（兵庫県豊岡）

MADE

IN

豊岡

4979

IN