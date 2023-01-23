『15%OFF ワコール CWX CW-X スポーツタイツ ハーフ マラソン ジョギング サイクリング 着圧タイツ 着圧インナー メンズ HPO695 スピードモデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 16時 13分に出品され05月05日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ポイント
CW-X史上最速※。マラソンでの記録向上を目指すランナーのために開発。
サポート部位：腰、股関節、腹圧
股関節を安定させ骨盤前傾をキープすることで、一歩をより前へ、動かしやすい。
軽量性・追随性を追求。
ウエストはワサ(折り返し)始末でフラットで食い込みにくく、すそはフリーなカッティング始末ですっきり。
(注意)プールでの使用はできません。
※当社商品従来品対比
商品概要
サイズ：S：身長155-165cm，ウエスト68-76cm
M：身長165-175cm，W76-84cm
L：身長175-185cm，W84-94cm
タイプ：スピードモデル ハーフ
カラー：BL GR GY
吸汗速乾・UVカット・8WAYストレッチ
主素材：本体：抜き部 ナイロン55％、ポリウレタン45％
サポート部 ポリエステル40％、ナイロン30％、ポリウレタン30％
生産国：日本、タイ製
関連ワード：CWX CW-X メンズ スタビライクス タイツ 着圧 スポーツ 登山 野球 サッカー テニス バスケット サポーター ランニング ジョギング ハーフ 1912
15%OFF ワコール CWX CW-X ジェネレーターモデル ハーフ メンズ HZO635
¥ 8509
15%OFF ワコール CWX CW-X スピードモデル ハーフ 4分丈 レディース HPY345
¥ 8509
15%OFF ワコール CWX CW-X スピードモデル ハーフ 4分丈 レディース HPY345
¥ 8509
15%OFF ワコール CWX CW-X ジェネレーターモデル ハーフ メンズ HZO635
¥ 8509
15%OFF ワコール CWX CW-X スポーツタイツ ハーフ マラソン ジョギング サイクリング 着圧タイツ 着圧インナー メンズ HPO695 スピードモデル
¥ 8509
15%OFF ワコール CWX CW-X スポーツタイツ ハーフ マラソン ジョギング サイクリング 着圧タイツ 着圧インナー メンズ HPO695 スピードモデル
¥ 8509
15%OFF ワコール CWX CW-X スポーツタイツ ハーフ マラソン ジョギング サイクリング 着圧タイツ 着圧インナー メンズ HPO695 スピードモデル
¥ 8509
15%OFF ワコール CWX CW-X スポーツタイツ ハーフ マラソン ジョギング サイクリング 着圧タイツ 着圧インナー メンズ HPO695 スピードモデル
¥ 8509
15%OFF ワコール CWX CW-X スポーツタイツ ハーフ マラソン ジョギング サイクリング 着圧タイツ 着圧インナー メンズ HPO695 スピードモデル
¥ 8509
15%OFF ワコール CWX CW-X スポーツタイツ ハーフ マラソン ジョギング サイクリング 着圧タイツ 着圧インナー メンズ HPO695 スピードモデル
¥ 8509
ウィメンズ MCSクロストレ 3/4コンプレッションタイツ ロゴベルト wa5368b
¥ 8470
新色 SKINS スキンズ SERIES-1 シリーズ ワン MENS LONG TIGHTS メンズ ロング タイツ ship1
¥ 8470
スキンズ SERIES-1 コンプレッション インナーロングタイツ メンズ 18170110 着圧 スポーツウェア SKINS
¥ 8470
Fruit of the Loom Mens Recycled Waffle Thermal Underwear Crew Top (1 and 2
¥ 8456
McDavid(マクダビッド) コンプレッションウェア スポーツ M733 HEX ガードル733 パッド付き
¥ 8417
[デサント] ロングタイツ ランニング トレーニング 着圧 DRN-7000LP ブラック×ブラック O
¥ 8416
シースリーフィット C3fit フォーカスサポートロングタイツ メンズ 3F17122
¥ 8386
シースリーフィット C3fit フォーカスサポートロングタイツ レディース 3FW17122
¥ 8386
落札価格8509円
513 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！