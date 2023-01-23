『◆◆ ＜ミズノ＞ MIZUNO ジュニアソフトボール用WILLDRIVE BLUE オールラウンド用:サイズS(ユニセックス) 1AJGK30710【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 17時 39分に出品され03月22日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BLUEは「テクニック」、Jr用はフレックス構造で開閉しやすく、操作性を高める技術習得が可能。
仕様
カラー 09：ブラック
素材 受球面／背面：クレストハイド（天然皮革：牛革）
その他機能 1背面親小指へのフレックス構造
その他機能2 2Droll構造：ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着。
その他機能3 ウェブ下親指指又部の革の破れを軽減。
原産国：フィリピン製
フレキシブルウェブ
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落札価格8509円
108 入札履歴
終了
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