◆◆ ＜ミズノ＞ MIZUNO ジュニアソフトボール用WILLDRIVE BLUE オールラウンド用:サイズS(ユニセックス) 1AJGK30710【2024年最新】

商品情報

BLUEは「テクニック」、Jr用はフレックス構造で開閉しやすく、操作性を高める技術習得が可能。



仕様

カラー 09：ブラック

素材 受球面／背面：クレストハイド（天然皮革：牛革）

その他機能 1背面親小指へのフレックス構造

その他機能2 2Droll構造：ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着。

その他機能3 ウェブ下親指指又部の革の破れを軽減。

原産国：フィリピン製



フレキシブルウェブ



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