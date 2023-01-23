『ニッタク(Nittaku) 卓球 ラケット セプティアーフィール シェークハンド 攻撃用 特殊素材入り フレア NC-0442【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 41分に出品され04月26日 20時 41分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニッタク(Nittaku) 卓球 ラケット セプティアーフィール シェークハンド 攻撃用 特殊素材入り フレア NC-0442



【商品説明】

・グリップサイズ:フレア/100×24.5mm

・ブレードサイズ:157×150×板厚5.7mm

・仕様:タイプ/攻撃、スピード/ミッドファースト、打球感/ミドル

・対象シーズン:通年

・素材:木曽桧7枚合板+FEカーボン2枚(アウタータイプ)

・重量:約88g±

X07HH5J97G



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。