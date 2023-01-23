『野球バッグ リュックサック リュック BAP420-3000 デイパック プロステイタス ダークネイビー (ZTB) (Q41CD)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 10時 39分に出品され04月30日 10時 39分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品番：BAP420-3000 デイパック プロステイタス ダークネイビー
商品仕様：素材：合成皮革(PVC)、底部・ショルダー部/1680Dナイロン
機能：フロントポケット取り外し式(縦19×上辺26cm、下辺22cm)、フロントポケット内マルチポケット付き、両サイド挿し込みポケット付き、チェストベルト付き
サイズ：長さ32×高さ54×巾22cm
送料に関して：【送料無料】但し、北海道、沖縄、離島は除きます。
在庫に関して：この商品は、他店舗でも同時販売いたしております。在庫更新のタイムラグ等でご用意できない場合、メールにてご案内させていただきます。
詳細に関しまして：商品説明が一部となっている場合がございます。PCページ、各メーカーHPと合わせてご確認願います。
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落札価格8509円
780 入札履歴
終了
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