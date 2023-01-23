野球バッグ リュックサック リュック BAP420-3000 デイパック プロステイタス ダークネイビー (ZTB) (Q41CD)【2024年最新】

商品情報

品番：BAP420-3000 デイパック プロステイタス ダークネイビー

商品仕様：素材：合成皮革(PVC)、底部・ショルダー部/1680Dナイロン

機能：フロントポケット取り外し式(縦19×上辺26cm、下辺22cm)、フロントポケット内マルチポケット付き、両サイド挿し込みポケット付き、チェストベルト付き

サイズ：長さ32×高さ54×巾22cm

送料に関して：【送料無料】但し、北海道、沖縄、離島は除きます。

在庫に関して：この商品は、他店舗でも同時販売いたしております。在庫更新のタイムラグ等でご用意できない場合、メールにてご案内させていただきます。

詳細に関しまして：商品説明が一部となっている場合がございます。PCページ、各メーカーHPと合わせてご確認願います。