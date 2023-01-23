『15%OFF ワコール CWX CW-X ジェネレーターモデル ハーフ メンズ HZO635【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 15時 28分に出品され04月04日 15時 28分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ポイント
腰・股関節に加え、カラダを支えるのに重要なおしり・ふとももの筋肉までサポート。急に止まる、スタートする、ねじるなど、スポーツ時に多い動きからカラダを守るジェネレーターモデルのハーフ丈です。
ストレッチ・吸汗速乾性素材であらゆるカラダの動きに追随し、さわやかなはきごこち。
(注意)プールでの使用はできません。
商品概要
タイプ-ジェネレーションモデル ハーフ
サイズ-S-身長155-165cm，ウエスト68-76cmM-身長165-175cm，ウエスト76-84cmL-身長175-185cm，ウエスト84-94cm
カラー：BL：ブラック
WH：ホワイト
エラクション（吸汗速乾・UVカット・ストレッチ素材)
主素材-本体：ポリエステル70％、ポリウレタン30％あて布：ナイロン80％、ポリウレタン20％
生産国-日本、ベトナム製
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落札価格8509円
24 入札履歴
終了
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