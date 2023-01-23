スウェット アウトレット canterbury(カンタベリー) ダフテックエアージャケット(メンズ/スウェット) RP42605B【2024年最新】

商品情報

・メンズサイズ

＊上下別売りです(パンツ：RP12612B)

・軽量性と通気性に優れた素材D.A.F TEC AIR(ダフテック エア)を使用したジャケット

・素材は、リサイクルポリエステルを原料に使用

・アウターからミッドレイヤーまで幅広いシーンで着用可能で、通気性を高めることで衣服内の温度を快適な環境に近づけます

・ミッドレイヤーで着用すると素材の3D構造により衣服内にデッドエアを保持し保温効果を高めることもできます

・立体構造によるディティールは運動可動域を広げパフォーマンスを向上させます

・フード、肩、脇に、DWR(耐久撥水加工)を施した4WAYストレッチ素材ELASTIC TWILL(エラスティックツイル)をハイブリッドで使用することで、雨天時の雨の浸透を軽減

・左袖に再帰反射性をもつリフレクターを効果的に配置したデザインで、夜間のトレーニング時の視認性を高めます

・グラウンドやジム、オフザフィールド、日常生活と幅広いシーンで着用が可能

【素材】ポリエステル68%レーヨン27%ポリウレタン5%/別生地部分：ポリエステル100%