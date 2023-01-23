『15%OFF ワコール CWX CW-X スポーツタイツ ハーフ マラソン ジョギング サイクリング 着圧タイツ 着圧インナー メンズ HPO695 スピードモデル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 08分に出品され03月21日 22時 08分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポイント

CW-X史上最速※。マラソンでの記録向上を目指すランナーのために開発。

サポート部位：腰、股関節、腹圧

股関節を安定させ骨盤前傾をキープすることで、一歩をより前へ、動かしやすい。

軽量性・追随性を追求。

ウエストはワサ(折り返し)始末でフラットで食い込みにくく、すそはフリーなカッティング始末ですっきり。

(注意)プールでの使用はできません。

※当社商品従来品対比



商品概要

サイズ：S：身長155-165cm，ウエスト68-76cm

M：身長165-175cm，W76-84cm

L：身長175-185cm，W84-94cm

タイプ：スピードモデル ハーフ

カラー：BL GR GY

吸汗速乾・UVカット・8WAYストレッチ

主素材：本体：抜き部 ナイロン55％、ポリウレタン45％

サポート部 ポリエステル40％、ナイロン30％、ポリウレタン30％

生産国：日本、タイ製

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