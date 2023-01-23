『フローラルビジョン プリザーブドフラワー仏花 スリム・オーキッドイエロー(ミドル 23cm) 単品/供花・仏壇用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 37分に出品され03月21日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プリザーブドフラワー花束、アレンジメント
【商品名】
フローラルビジョン プリザーブドフラワー仏花 スリム・オーキッドイエロー(ミドル 23cm) 単品/供花・仏壇用
【商品説明】
・※1対をご希望の場合は数量２を選択の上ご注文頂ければ、左右対称でお届けいたします。
・※サイズは2種類、スペースなどを実測の上サイズ感をお確かめ頂きご検討ください。
・【ミドルサイズ】約高さ23×巾12×奥8cm（内器高さ12cm）
・【材料】プリザーブド(蘭・菊・アジサイ・カスミ草・アイビー他)その他(タッセル・器/陶器製) 【ラッピング】セロファン・リボン仕上げ 【無料オプション】メッセージカード・手さげ袋
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8509円
14 入札履歴
終了
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