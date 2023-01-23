『安い椅子既製品和風飲食店チェア業務用店舗用椅子・木製椅子kanpachi1【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 13時 53分に出品され04月09日 13時 53分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
業務用家具/和風飲食店木製チェア
商品名:関八かんぱち 既製品（和風イス）
居酒屋割烹の椅子として、和風レストラン、和風カフェ、和風喫茶店などの飲食店で使用頻度の高い椅子です。業務用椅子の耐久性とシンプルなデザインで使い勝手の良い椅子です。
主材：天然木(ゴム材）
既製品種類（フレーム/張り地）：ナチュラル/PVCレザー・ブラック、ブラウン/PVCレザー・ブラック
サイズ：幅43.5 奥行48.5 高さ74 座面高46(cm)
※3万円以上送料無料は一部地域を除きます。
［注意］こちらの商品は、個人様宛名では出荷が出来ません。店舗名か法人名が必要です。ご注文時、ご記入お願いします。
区分：飲食店チェア ，木製 チェア 木製 ，，店舗和風椅子，業務用椅子，洋風飲食店いす，喫茶店椅子，大衆食堂いす，ファミリーレストランチェアー
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落札価格8509円
449 入札履歴
終了
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