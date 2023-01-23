『STAHLWILLE スタビレー 540-28 3/8SQ クローフットスパナ 02200028【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 01時 49分に出品され04月08日 01時 49分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 差込角(”SQ)：3/8

サイズ(mm)：28

全長(L；mm)：50

スパナ部外径(b；mm)：50

スパナ部厚み(a；mm)：8

差込部中心〜リング中心の長さ(S；mm)：29.3

質量(g)：78