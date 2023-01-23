『トートバッグ バッグ BEAMS LIGHTS / レザー クラッチバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 15時 25分に出品され04月07日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『タイムセール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:71971922
ショップ:BEAMS MEN，ビームス メン
ブランド:BEAMS LIGHTS，ビームスライツ
商品名:BEAMS LIGHTS / レザー クラッチバッグ
カテゴリ:バッグ>トートバッグ
ブランド品番:51-62-0006-279
素材:-
原産国:バングラデシュ製
カラー:ブラック，ブラウン系その他2
サイズ:ONE SIZE
企画ID:1613965，1626140，1613964，986486
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落札価格8509円
512 入札履歴
終了
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