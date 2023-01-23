『トートバッグ バッグ BEAMS LIGHTS / レザー クラッチバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 15時 25分に出品され04月07日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:71971922

ショップ:BEAMS MEN，ビームス メン

ブランド:BEAMS LIGHTS，ビームスライツ

商品名:BEAMS LIGHTS / レザー クラッチバッグ

カテゴリ:バッグ>トートバッグ

ブランド品番:51-62-0006-279

素材:-

原産国:バングラデシュ製

カラー:ブラック，ブラウン系その他2

サイズ:ONE SIZE

企画ID:1613965，1626140，1613964，986486

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トートバッグ

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BEAMS

LIGHTS

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レザー

クラッチバッグ