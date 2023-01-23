『エスティマ ピラーバー 50系 06/1- リアピラーバー typeスクエア カワイワークス (TY1220-PIE-00【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 01時 46分に出品され04月21日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 TY1220-PIE-00
【商品名】 リヤピラーバー typeスクエア
【車種】 エスティマ
【型式】 ACR50W / ACR55W / GSR50W / GSR55W
【年式】 06/1-
【備考】 パワーバックゲート車装着不可
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落札価格8509円
384 入札履歴
終了
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