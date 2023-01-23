『[バーシティメイト] スクエア型ナイロンデイパック 35L T-11-45 キッズ 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 18時 18分に出品され04月02日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：34×55×20 容量：35L B4サイズ対応 多機能ポケット 再帰反射材使用 底板跳ね上げ式 ダブルファスナー