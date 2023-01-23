『Sweet Mommy マザーズバッグ トート サコッシュ ポーチ キャンバス 内側防水大容量 超軽量 580g ふわふわショルダーパッド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 06時 43分に出品され04月21日 06時 43分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sweet Mommy マザーズバッグ トート サコッシュ ポーチ キャンバス 内側防水大容量 超軽量 580g ふわふわショルダーパッド
【商品説明】
・【2点セット！】なんと同素材サコッシュつき！バッグINバッグにも、ショルダーにして2個持ちでも使いやすい！
・【スウィートマミーのママバッグくまのがっこうデザインが登場！】ジャッキーといつも一緒！さりげない洗練されたデザインで大人も持ちやすい！
・【トートバッグ】 約 縦32cm × 横28.5cm × マチ17cm、【ストラップ長さ】 約125cm 【サコッシュ】 約 縦22cm × 横30cm
・【ママに優しいこだわり】?持ち手特別構造て?、荷物たくさんて?も肩痛くない ?立て掛け不要の自立型！荷物の出し入れが楽らく
・素材：[表地]コットン100％、[裏地]ナイロン100％
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 34.40 cm
奥行 : 50.70 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8509円
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