『Sweet Mommy マザーズバッグ トート サコッシュ ポーチ キャンバス 内側防水大容量 超軽量 580g ふわふわショルダーパッド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 06時 43分に出品され04月21日 06時 43分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sweet Mommy マザーズバッグ トート サコッシュ ポーチ キャンバス 内側防水大容量 超軽量 580g ふわふわショルダーパッド



【商品説明】

・【2点セット！】なんと同素材サコッシュつき！バッグINバッグにも、ショルダーにして2個持ちでも使いやすい！

・【スウィートマミーのママバッグくまのがっこうデザインが登場！】ジャッキーといつも一緒！さりげない洗練されたデザインで大人も持ちやすい！

・【トートバッグ】 約 縦32cm × 横28.5cm × マチ17cm、【ストラップ長さ】 約125cm 【サコッシュ】 約 縦22cm × 横30cm

・【ママに優しいこだわり】?持ち手特別構造て?、荷物たくさんて?も肩痛くない ?立て掛け不要の自立型！荷物の出し入れが楽らく

・素材：[表地]コットン100％、[裏地]ナイロン100％



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 34.40 cm

奥行 : 50.70 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。