『パリスパートナー フォーマルバッグ 4点セット プリーツ HK-1111 ハンドバック・袱紗・サブバッグ・巾着セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 22時 32分に出品され04月21日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パリスパートナー フォーマルバッグ 4点セット プリーツ HK-1111 ハンドバック・袱紗・サブバッグ・巾着セット
【商品説明】
・Closure: Magnetic
・Height: Approx. 6.7 x Width: Approx. 9.8 x Depth: Approx. 3.9 inches (17 x 25 x 10 cm); Handle Height: Approx. 3.5 inches (
・Material: polyester
・Outer Material: Polyester
・Set of 4 Formal Bags， Sub Bags， Plugs， Drawstring Bags
・Strap type: ショルダー
・Sub Bag Length: Approx. 11.4 inches (29 cm) x W
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8509円
168 入札履歴
終了
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