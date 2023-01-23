『パリスパートナー フォーマルバッグ 4点セット プリーツ HK-1111 ハンドバック・袱紗・サブバッグ・巾着セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 22時 32分に出品され04月21日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パリスパートナー フォーマルバッグ 4点セット プリーツ HK-1111 ハンドバック・袱紗・サブバッグ・巾着セット



【商品説明】

・Closure: Magnetic

・Height: Approx. 6.7 x Width: Approx. 9.8 x Depth: Approx. 3.9 inches (17 x 25 x 10 cm); Handle Height: Approx. 3.5 inches (

・Material: polyester

・Outer Material: Polyester

・Set of 4 Formal Bags， Sub Bags， Plugs， Drawstring Bags

・Strap type: ショルダー

・Sub Bag Length: Approx. 11.4 inches (29 cm) x W



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ パリスパートナー

フォーマルバッグ

4点セット

プリーツ

HK-1111

ハンドバック・袱紗・サブバッグ・巾着セット