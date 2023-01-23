『CuVery アクリル プレート 絵画 富嶽三十六景 葛飾北斎 深川万年橋下【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 16時 16分に出品され03月15日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CuVery アクリル プレート 絵画 富嶽三十六景 葛飾北斎 深川万年橋下
【商品説明】
・アクリル部分サイズ 本体プレート：450mm×275mm 厚さ3mm スタンド：100mm×44mm 厚さ3mm 2個
・インク：紫外線硬化インク
・付属品：壁掛け用ネジ（はてなネジ）1個 壁掛け用チェーン 60cm 1本 丸カン 2個 Sカン 2個
・材質：クリア （透明） アクリル
・生産地：日本
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8509
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落札価格8509円
298 入札履歴
終了
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