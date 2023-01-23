『MIZUNO/MizunoPro（ミズノ/ミズノプロ） ベースボール グラウンドコート 12JE9G24【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 10分に出品され03月16日 09時 10分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※胸マークはサンプルであり、お届けの商品には入りません。予めご了承ください。

機能性と素材感が特徴のミズノプログラウンドコート。ボンディング素材が冬の風を防ぐ。

内ポケットなし。

・TECHSHIELD

心地良い着用感・防風性・ストレッチ性を同時に実現。テックシールド。

・MIZUNO PROOF PLUS

撥水性が優れていることを示し、ウエア内を快適な状態に保ちます。

・MIZUNO PROOF PLUS

防風性が優れていることを示し、風の進入を防ぎ、ウエア内を快適な状態に保ちます。

・MIZUNO DYNAMIC PLUS

ストレッチ性が優れていることを示し、動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減します。

原産国：中国製

メーカーさんお取り寄せ商品のため発送まで約2〜3営業日頂戴します。

メーカーさん品切れの際はご容赦ください。