MIZUNO/MizunoPro（ミズノ/ミズノプロ） ベースボール グラウンドコート 12JE9G24【2025カレンダーの人気アイテム】

※胸マークはサンプルであり、お届けの商品には入りません。予めご了承ください。

機能性と素材感が特徴のミズノプログラウンドコート。ボンディング素材が冬の風を防ぐ。

内ポケットなし。

・TECHSHIELD

心地良い着用感・防風性・ストレッチ性を同時に実現。テックシールド。

・MIZUNO PROOF PLUS

撥水性が優れていることを示し、ウエア内を快適な状態に保ちます。

・MIZUNO PROOF PLUS

防風性が優れていることを示し、風の進入を防ぎ、ウエア内を快適な状態に保ちます。

・MIZUNO DYNAMIC PLUS

ストレッチ性が優れていることを示し、動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減します。

原産国:中国製

