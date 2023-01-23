『アリーナ(ARENA) 女性用 フィットネス水着 すらっとセパ ウイメンズセパレーツクイーンサイズ LAR-3241WE【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 08時 39分に出品され03月07日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スタイル
レディスセパレーツ
クイーンサイズ
すらっとセパ
大きめカラースナップ付き
ミドル丈
差込フィットパットつき
フロントフルジップ
日本又は中国製
特 徴
すらっとセパ
アクアビクスや水中ウォーキングをする方におすすめなセパレーツタイプの着脱しやすい水着です
水中でも動きやすく、着脱のしやすさを兼ね備えたアイテムです
両サイドに切替やステッチを入れる事できれいに見えるデザインです
サイドのスナップ位置を修正することでお腹まわりもすっきり
パットの位置修正とアームホールゴム素材を変更することで着用感を向上させています
材 質
ダブルエステル(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)
モク2way(ポリエステル89%・ポリウレタン11%)
フルダルUV(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)
カラー
MPPP モクPxネイビーNxLグレーxライラ
MNYL ネイビーxネイビーNxUグリンxUグリン
MNBU ネイビーxブラックxBターコxピーコックB
MKPK モクKxブラックxピンクFxピンクF
MKBK モクKxブラックxブラックxブラック
BKBK ブラックxブラックxブラックxブラック
BKMK ブラックxブラックxモクKxモクK
ar/lf/qen/2023fw/230531
20%OFF MIZUNO(ミズノ）アクアフィットネス用セパレーツ N2JG0841 定価15，180円（税込）
¥ 8498
スピード（SPEEDO）（レディース）フィットネス水着 レディース 水泳 エアパ SFW22303 K
¥ 8498
スピード（SPEEDO）（レディース）フィットネス水着 レディース 水泳 エアパ SFW22303 K
¥ 8498
フィットネス水着 レディース セパレート セパレーツ ミズノ mizuno N2JG9844 レッド 24477
¥ 8490
MIZUNO ミズノ レディース フィットネス水着 セパレーツ 大きめサイズ N2JG8395【2018年春夏モデル】
¥ 8484
アリーナ arena 大きめカラースナップ付きセパレーツ LAR-3241W BKMK ブラック×モクK レディース 2023秋冬モデル 差し込みフィットパッド
¥ 8470
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】ミズノ MIZUNO レディース フィットネス水着 オールインワン ファスナー付 N2JGA821
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】ミズノ MIZUNO レディース フィットネス水着 オールインワン ファスナー付 N2JGA821
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】ミズノ MIZUNO レディース フィットネス水着 オールインワン ファスナー付 N2JGA821
¥ 8458
アリーナ arena レディース フィットネス水着 大きめカラースナップ付き セパレーツ フロントファスナー 大きめサイズ LAR-3241WE MKBK
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】アリーナ arena レディース フィットネス水着 カラースナップ付き セパレーツ 差し込みパッド ダブルエステル FLA-3952W
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】ミズノ MIZUNO レディース フィットネス水着 オールインワン ファスナー付 N2JGA821
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】ミズノ MIZUNO レディース フィットネス水着 オールインワン ファスナー付 N2JGA821
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】ミズノ MIZUNO レディース フィットネス水着 オールインワン ファスナー付 N2JGA821
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】スピード speedo レディース フィットネス水着 オールインワン BONDI BEACH LOOSEN KNEESKIN SFW12307
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】スピード speedo レディース フィットネス水着 オールインワン BONDI BEACH LOOSEN KNEESKIN SFW12307
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】スピード speedo レディース フィットネス水着 オールインワン BONDI BEACH LOOSEN KNEESKIN SFW12307
¥ 8458
【全品P2倍+最大2000円OFFクーポン】スピード speedo レディース フィットネス水着 オールインワン BONDI BEACH LOOSEN KNEESKIN SFW12307
¥ 8458
落札価格8509円
463 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！