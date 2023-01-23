『アリーナ(ARENA) 女性用 フィットネス水着 すらっとセパ ウイメンズセパレーツクイーンサイズ LAR-3241WE【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 08時 39分に出品され03月07日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スタイル

レディスセパレーツ

クイーンサイズ

すらっとセパ

大きめカラースナップ付き

ミドル丈

差込フィットパットつき

フロントフルジップ

日本又は中国製

特 徴

すらっとセパ

アクアビクスや水中ウォーキングをする方におすすめなセパレーツタイプの着脱しやすい水着です

水中でも動きやすく、着脱のしやすさを兼ね備えたアイテムです

両サイドに切替やステッチを入れる事できれいに見えるデザインです

サイドのスナップ位置を修正することでお腹まわりもすっきり

パットの位置修正とアームホールゴム素材を変更することで着用感を向上させています

材 質

ダブルエステル(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)

モク2way(ポリエステル89%・ポリウレタン11%)

フルダルUV(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)

カラー

MPPP モクPxネイビーNxLグレーxライラ

MNYL ネイビーxネイビーNxUグリンxUグリン

MNBU ネイビーxブラックxBターコxピーコックB

MKPK モクKxブラックxピンクFxピンクF

MKBK モクKxブラックxブラックxブラック

BKBK ブラックxブラックxブラックxブラック

BKMK ブラックxブラックxモクKxモクK

ar/lf/qen/2023fw/230531