『イオミック(IOMIC) ブラック アーマー2 Sticky Evolution1.8 バックライン有 10本入り コーラルレッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 27分に出品され03月21日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。
【商品名】
イオミック(IOMIC) ブラック アーマー2 Sticky Evolution1.8 バックライン有 10本入り コーラルレッド
【商品説明】
・48g±2g
・バックライン有
・口径：M60
・外径：1.8
・樹脂
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落札価格8509円
792 入札履歴
終了
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