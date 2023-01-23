『イオミック(IOMIC) ブラック アーマー2 Sticky Evolution1.8 バックライン有 10本入り コーラルレッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 27分に出品され03月21日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

イオミック(IOMIC) ブラック アーマー2 Sticky Evolution1.8 バックライン有 10本入り コーラルレッド



【商品説明】

・48g±2g

・バックライン有

・口径：M60

・外径：1.8

・樹脂