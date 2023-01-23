『[要見積]オースミ電機 OE-45AT アッテネータ（ハイ・インピーダンス用トランス式埋込形）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 22時 33分に出品され03月23日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品コード：
メーカー名：オースミ電機
商品名：アッテネータ（ハイ・インピーダンス用トランス式埋込形）
メーカー型番：OE-45AT
最低注文数、注文単位：
配送区分：おまかせ宅配便D（送料550円、注文金額12000円以上で送料無料※大型商品等一部商品は対象外）
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落札価格8508円
195 入札履歴
終了
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