『タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 15時 25分に出品され03月08日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:L | スタイル:ラックハウス 本体の折りたたみサイズ:約幅86cm×奥行53.5cm×高さ8cm棚板(上段・下段の外寸):約幅79cm×奥行36cm、棚板(中段の内寸):約幅79cm×奥行29.5cm棚板1枚あたりの耐荷重:10kgまで(上・中段)、15kgまで(下段)