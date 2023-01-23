『タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 15時 25分に出品され03月08日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:L | スタイル:ラックハウス 本体の折りたたみサイズ:約幅86cm×奥行53.5cm×高さ8cm棚板(上段・下段の外寸):約幅79cm×奥行36cm、棚板(中段の内寸):約幅79cm×奥行29.5cm棚板1枚あたりの耐荷重:10kgまで(上・中段)、15kgまで(下段)
第一ビニール くだもの棚セット KT-M幅120cm×奥行180cm×設置高さ180cm
¥ 8505
Langoat 折りたたみ式 四段プランターラック116×86×41cm 屋外屋内兼用ビニール温室 合金鋼素材表面防錆処理 温室?
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モリコート ペースト G−nペースト 500g G-N05
¥ 8502
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¥ 8501
ジャービス商事フラワースタンドS型 34130
¥ 8501
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【個人様宛へ発送不可・要事業者名】ホワイトラック3段【VWR19-03W】★代引きは別途+3，000円追加送料※遅れキャンセル場合あり
¥ 8501
フラワースタンド プランタースタンド ガーデニング 棚屋外室内花台 ガーデンラック 観葉植物 台 植木鉢台 キャスター付き 炭素鋼ラック
¥ 8500
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タカショー(Takasho) フォールディング ハンギングスタンド
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¥ 8495
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¥ 8490
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2022最新バージョンプランタースタンド フラワースタンド ガーデンラック 5段 花台 園芸ラック 花棚 植物棚 組み立て式 室内? 幅43
¥ 8488
JKプラン チェスト 北欧 幅30 奥行32 高さ73 リビング収納 スリムラック サイドチェスト FAP-0031-BR
¥ 8487
落札価格8508円
69 入札履歴
終了
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