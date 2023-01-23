『mikihouse(ミキハウス) リーナちゃん アウトドア風リュック(13リットル) ピンク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 00分に出品され03月29日 22時 00分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
mikihouse(ミキハウス) リーナちゃん アウトドア風リュック(13リットル) ピンク
【商品説明】
・なし
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 35.40 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8508円
409 入札履歴
終了
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