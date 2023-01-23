『ファルコン 少年軟式キャッチャーミットLH(右投げ) CM-4041 ブラック M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 11時 47分に出品され04月18日 11時 47分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファルコン 少年軟式キャッチャーミットLH(右投げ) CM-4041 ブラック M
【商品説明】
・材質:捕球面(天然皮革)背面(デュラファイバー)
【サイズ】
高さ : 14.10 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8508円
127 入札履歴
終了
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