『看板 クローズド ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 13時 32分に出品され03月27日 13時 32分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

看板 クローズド ブラウン



【商品説明】

・お庭に芝生を植え、まだ芽が若い頃はまだ立ち入り禁止にしたいですよね。

・そんな時、これが役に立ちますよ。

・両面に「CLOSED」の文字が書いてあります。

・寸法 ： 100×400mm

・芝生の前にこんな看板があったら・・・、安心です！！



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。