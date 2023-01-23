『ジャックバニー ユニセックス トートバッグ リップストップトートバッグ W:380 H:380 D:250/262-2281830 130_【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 06時 30分に出品され05月08日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,508円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー ユニセックス トートバッグ リップストップトートバッグ W:380 H:380 D:250/262-2281830 130_



【商品説明】

・ショルダー全長:54cm

・タテ38cmxヨコ(上部57cmx底部40cm)xマチ24.5cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・メイン素材: 100% ナイロン

・留め具の種類: ファスナー

・重量:720g



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 62.29 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。