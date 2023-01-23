『エアリア SPORT Smart Watch / ARW-D27JP-BKD27 スポーツやフィットネスに最適。高機能な運動計測アルゴリズム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 18時 58分に出品され04月30日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エアリア SPORT Smart Watch / ARW-D27JP-BKD27 スポーツやフィットネスに最適。高機能な運動計測アルゴリズム



【商品説明】

・アプリによる睡眠レポート（解析）

・スポーツバンド構造＆腕にフィットしやすい形状

・ヘルスデータを24時間モニターリング

・高度なスポーツ計測

・高精度な心拍センサー搭載でストレス数値表示



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 7.90 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。