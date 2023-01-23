『大理石 ペット ひんやりボード ペット用 犬 猫 夏 暑さ ギフト 冷感 マット 節電 ペット用品 夏バテ 石 クールマット 40×40 c【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 16時 04分に出品され04月08日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大理石 ペット ひんやりボード ペット用 犬 猫 夏 暑さ ギフト 冷感 マット 節電 ペット用品 夏バテ 石 クールマット 40×40 c



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 47.70 cm

重量 : 6.99 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。