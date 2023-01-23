『Ownpets Pet Screen Door Inside Door 8x10x0.4 inch Lockable Magnetic 並行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 02時 47分に出品され03月10日 02時 47分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・Black Small 1

・PLEASE NOTE SIZE - Flap opening size is 8. W x 10.2 H For SMALL dogs and cats or other small animal.

・AUTOMATIC CLOSE & LOCKABLE - Dog door with magnetic flap closures built-in magnetic can keep the door automatically closed when your dog leaves

・SUITABLE FOR ALL SCREEN DOOR - Our item suitable for all the screen door and allow your pets freedom to get in and out.

・DURABLE - Our dog door frame is made of high quality ABS material Especially mesh yarns the mesh yarn is mad