『APOTHIA Candle Normal SCENE (アポーシア キャンドル ノーマル シーン)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 05時 47分に出品され03月03日 05時 47分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

APOTHIA Candle Normal SCENE (アポーシア キャンドル ノーマル シーン)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。