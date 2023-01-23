『TOMIX Nゲージ 相模鉄道 11000系増結セット 6両 98382 鉄道模型 電車【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 00時 10分に出品され04月15日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Nゲージ・増結セット 98382

・相鉄11000系、先頭車車体を新規製作してリニューアル

・相模鉄道株式会社商品化許諾申請中