『アトリエフィッシャー 六面体パズル・16pcs・動物 AF1601【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 13時 01分に出品され03月27日 13時 01分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アトリエフィッシャー 六面体パズル・16pcs・動物 AF1601



【商品説明】

・P47-06

・サイズ：(1pc)2.5cm立方、材質：カエデ



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 19.40 cm

奥行 : 21.90 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。