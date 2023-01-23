『カリマー デイパック VT day pack F Sea Grey/Navy【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 05時 01分に出品され04月24日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カリマー デイパック VT day pack F Sea Grey/Navy
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ42cmxヨコ27cmxマチ16cm
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ナイロン
・重量:450g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 35.79 cm
奥行 : 45.70 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8507円
712 入札履歴
終了
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