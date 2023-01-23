『アダバット カートバッグ マグネットポーチ ABZ417 RD【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 05時 17分に出品され03月04日 05時 17分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アダバット カートバッグ マグネットポーチ ABZ417 RD
【商品説明】
・サイズ：24×15×23cm※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さいませ。素材：ポリエステル特徴：2層式、下段保冷仕様
・カラー：ＲＤ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8507円
965 入札履歴
終了
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