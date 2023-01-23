『サンド グラス ショルダーバッグ VSS機能 軽量 B4対応 撥水 1804-3G12 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 15時 58分に出品され03月06日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンド グラス ショルダーバッグ VSS機能 軽量 B4対応 撥水 1804-3G12 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ29cmxヨコ41cmxマチ13cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:550g
【サイズ】
高さ : 6.86 cm
横幅 : 34.79 cm
奥行 : 46.47 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8507円
314 入札履歴
終了
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