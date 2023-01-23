『サンド グラス ショルダーバッグ VSS機能 軽量 B4対応 撥水 1804-3G12 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 15時 58分に出品され03月06日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンド グラス ショルダーバッグ VSS機能 軽量 B4対応 撥水 1804-3G12 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ29cmxヨコ41cmxマチ13cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:550g



【サイズ】

高さ : 6.86 cm

横幅 : 34.79 cm

奥行 : 46.47 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。