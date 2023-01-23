『スクアーロ ワークス SQUALO WORKS MODEST Utility Tote ユーティリティトート＆ショルダーバッグ ブラック S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 19時 27分に出品され04月04日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スクアーロ ワークス SQUALO WORKS MODEST Utility Tote ユーティリティトート＆ショルダーバッグ ブラック S



【商品説明】

・カラー：ブラック、サイズ：幅 36cm、高さ 36cm、マチ 13cm、組成：本体 ポリエステル

・ストラップの種類: ショルダー

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。