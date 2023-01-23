『CMC カーボンマイクロコイル 電磁波防止グッズ 5G対応 健康 電磁波 ストレス 電磁波ブロック 電磁波カット 放射能デトックス 電磁波過【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 18分に出品され04月21日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CMC カーボンマイクロコイル 電磁波防止グッズ 5G対応 健康 電磁波 ストレス 電磁波ブロック 電磁波カット 放射能デトックス 電磁波過
【商品説明】
・10枚セット
・仕様 一枚の大きさ 直径15mm 厚さ1.5ｍｍ （直径3.5ｍｍの孔付）
・素材 ＣＭＣ層/磁性金属粉末層/CMC層からなる三層構造のシリコーンシート
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
鉱石 バドガシュタイン鉱石 クラス2 約0.4?1μSV/h未満 (約500g詰め)
¥ 8505
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック メタックス コルク メンズ ブラウン 50cm
¥ 8505
ネックレス phiten(ファイテン) RAKUWAネック メタックス コルク レディース ナチュラル 43cm
¥ 8505
バドガシュタイン鉱石 クラス2 約0.4?1μSV/h未満 (約500g詰め)
¥ 8505
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ブルー/シルバー 40cm
¥ 8505
phiten(ファイテン) ネックレス freeasy RAKUWAネック ワイヤー シルバー 40cm
¥ 8505
エルグ シナプスネックレス(ZERO) Black×Black EGSZN101 S（45cm）
¥ 8498
スポーツネックレス エルグ シナプスZERO メンズ レディース 野球 ゴルフ ジョギング 体幹 バランスアップ (ブラック×ブラック， S
¥ 8498
羽生結弦選手愛用商品ファイテン(phiten) ユニセックス大人 チタン ネックレス RAKUWAネック メタックス チョッパーモデル ブラ
¥ 8497
スポーツネックレス erg(エルグ) シナプスZERO (ブラック×レッド）M49?
¥ 8495
佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネックワイヤー EXTREME トルネード ブルー/ホワイト50cm
¥ 8491
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ブラック/レッド 50ｃｍ
¥ 8490
ファイテン RAKUWA ネック X50 AG ランス ブラック 50cm
¥ 8488
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック メタックス ティアドロップ ブラック 40cm
¥ 8488
エバニュー(EVERNEW) スーパーライン引 F5 陸上競技 球技 学校体育 EKA622 ブルー 青
¥ 8480
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ブラック/レッド 50ｃｍ
¥ 8478
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME レッド/ブラック 40ｃｍ
¥ 8478
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWA磁気チタンネックレス メタルトップ Vタイプ ローズゴールド 50cm【肩こり】【首こり】【
¥ 8476
落札価格8507円
508 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！